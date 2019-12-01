Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 14:04:15

Ciudad de México, México. A 24 de noviembre de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que revisará una propuesta de reforma para regular las plataformas de apuestas digitales y la publicidad que aparece en televisión, ante el aumento de la adicción al juego en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la legislación actual sobre juegos y sorteos, creada en 1947, no contempla las apuestas por internet ni el funcionamiento de los casinos digitales. Por ello, señaló que hablará con la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para retomar el proyecto de ley que aún no ha sido enviado al Congreso.

Sheinbaum también expresó preocupación por la cantidad de anuncios de apuestas durante eventos deportivos y por su posible impacto en niñas, niños y jóvenes. Advirtió que esta actividad puede afectar la salud y la economía de las familias cuando las personas pierden el control de sus apuestas.

La presidenta adelantó que el tema será revisado en el gabinete federal y que se analizarán las medidas aplicadas en países como Brasil y España.

Hasta el momento, no se han anunciado medidas definitivas ni una fecha para presentar la propuesta ante el Congreso.