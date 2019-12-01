GM invertirá mil mdd en México y ratifica su permanencia en el país

GM invertirá mil mdd en México y ratifica su permanencia en el país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 08:19:38
Ciudad de México, a 15 de enero 2026.- La empresa automotriz General Motors (GM) anunció una inversión de mil millones de dólares en los próximos dos años para sus operaciones de manufactura en México, luego de cerrar un 2025 con “resultados sólidos”.

La compañía estadounidense sostuvo que “se mantiene firme” en el país para 2026.

Lo anterior lo anunció el presidente y director general de GM de México, Paco Garza, quien señaló que la inversión se enmarca en una “nueva estrategia” alineada con esfuerzos del Gobierno mexicano para fortalecer el mercado interno y en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica.

De acuerdo con un comunicado del gigante automotriz, el conglomerado concluyó 2025 con 198 mil 153 unidades vendidas, lo que le permitió sostenerse como la segunda marca de la industria con el 12.2 % de participación de mercado.

Asimismo, la empresa destacó hitos comerciales, como en el caso de Buick y GMC, que lograron sus mejores ventas anuales históricas, mientras que Cadillac registró su mejor desempeño desde 2017.

GM también reportó liderazgo en segmentos, como SUV grandes, al concentrar el 78.8 % de las ventas en esta categoría, además de vans pequeñas (52.7 %), SUV grandes de lujo (39 %) y pickups compactas (38.5 %).

