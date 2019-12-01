FINABIEN se consolida como una institución de inclusión financiera del Gobierno de México

Ciudad de México, a 16 de octubre 2026.- Como parte del ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la directora general de Financiera para el Bienestar (FINABIEN), Rocío Mejía Flores, presentó las actividades correspondientes al periodo comprendido del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2026, en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, destacó que Financiera para el Bienestar se ha consolidado como una institución clave de la banca de desarrollo, cuya vocación es financiar el bienestar de la población. Asimismo, reconoció el trabajo de la directora general de FINABIEN, Rocío Mejía Flores, y de todo su equipo por llevar inclusión financiera a donde la banca tradicional no llega, priorizando municipios de alta y muy alta marginación.

Subrayó, además, que Financiera para el Bienestar se sustenta en cuatro pilares: el acceso a financiamiento productivo, la democratización de las remesas con competencia ética y la Tarjeta FINABIEN Paisan@, los créditos a la palabra para la economía social y el ahorro popular.

Durante su mensaje, la titular de FINABIEN destacó que la institución ha continuado su proceso de fortalecimiento como un organismo comprometido con la inclusión financiera y el bienestar de la población, orientando sus acciones a acercar servicios financieros a comunidades históricamente excluidas, especialmente en zonas rurales, indígenas y afromexicanas.

Expuso que las actividades de la institución se concentraron en cuatro grandes ejes: el fortalecimiento de las sucursales como puntos de inclusión financiera; actualmente FINABIEN opera 1,700 sucursales distribuidas en 1,214 municipios, con un potencial de servicio para más de 108 millones de personas, y lo más relevante es que el 50% de los puntos de atención se ubican en localidades de menos de 50 mil habitantes.

Dijo también que se impulsó el financiamiento productivo para fortalecer las actividades económicas y los proyectos comunitarios. Se han otorgado 100 mil Créditos a la Palabra, de los cuales el 93% han sido dirigidos a mujeres, destinando más de 1,700 millones de pesos. Por otra parte, se otorgaron 398 créditos Libertad Mujer, dirigidos a mujeres en situación de violencia para lograr su autonomía económica. La inversión fue de 8.4 millones de pesos. Por último, refirió que los créditos solidarios a cooperativas forman parte de la estrategia para construir un modelo alternativo de nación, y se han beneficiado 3,890 personas a través de 1,061 apoyos.

Durante el periodo se abrieron 396 Mercaditos Solidarios, puntos de encuentro entre productores —circuitos solidarios y compras al mayoreo—, reuniendo a 5,800 participantes en la CDMX, Puebla, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Tlaxcala, entre otros.

Mejía Flores agregó que FINABIEN ofrece el servicio de envío y recepción de dinero desde el extranjero hacia México y viceversa, así como en el territorio nacional. La cobertura se ha extendido a más de 208 países. Mencionó que se recibieron 5.5 millones de operaciones de remesas en efectivo por un monto total de 2,736 millones de dólares.

Este esfuerzo ha sido reconocido por la PROFECO al ubicar a Financiera para el Bienestar en el primer lugar con la comisión más baja del mercado, solo 2.99 dólares por transacción y el mejor tipo de cambio por más de 13 meses consecutivos.

Para impulsar el ahorro popular, en las sucursales de FINABIEN se abrieron 12 mil cuentas de ahorro. Este esfuerzo se realizó en colaboración con Nacional Financiera (NAFIN).

La directora general de FINABIEN agradeció el respaldo de las instituciones aliadas, los distintos órdenes de gobierno, academia, sector social y sociedad civil, y refrendó el compromiso del organismo de seguir impulsando acciones orientadas al desarrollo con bienestar.

En su intervención, el coordinador de Asesores de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, reconoció la labor de FINABIEN por llevar inclusión financiera y crédito a quienes la banca comercial excluye, y por construir una banca ética, con sentido social y basada en la solidaridad y apoyo mutuo. Subrayó que el acceso al crédito es clave para la justicia social y la prosperidad compartida.

En representación de la titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, la subsecretaria de Igualdad Sustantiva, Elvira Concheiro, destacó que el esfuerzo que realiza Financiera para el Bienestar es fundamental, “es más que una luz en el camino”. FINABIEN representa una nueva concepción de lo que son las finanzas y cómo se utilizan los recursos públicos para el bienestar y no para la ganancia.

La diputada federal migrante, Roselia Suárez Montes de Oca, reconoció la labor de FINABIEN para acercar servicios financieros a las y los mexicanos en el exterior. Destacó que herramientas como la Tarjeta FINABIEN y la bóveda virtual fortalecen el bienestar de las familias migrantes. Por su parte, la diputada por Veracruz, Corina Villegas Guarneros, resaltó que la inclusión financiera abre oportunidades de desarrollo para las familias que reciben remesas. Subrayó que los servicios de FINABIEN impulsan el emprendimiento y el bienestar, especialmente entre las mujeres.

Entre quienes acompañaron a la directora general de FINABIEN, estuvieron presentes: la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Edna Elena Vega Rangel; el presidente de CONCANACO-SERVYTUR, Octavio de la Torre; la directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo; la coordinadora de Fomento a la Economía Indígena del INPI, Erika Poblano; el titular de la Unidad de Banca de Desarrollo, Carlos Reyes Martínez; la titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, María Esther Rodríguez Hernández; el delegado de Programas para el Bienestar en la Ciudad de México, Diego Hernández; la directora general de Fondeso, Daniela Cordero Arenas; la diputada local y presidenta de la Comisión de Atención a Migrantes, Yareli Anaí Esparza; y la titular de la COMAR, Xadeni Márquez Méndez, entre otros asistentes.