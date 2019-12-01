Expertos mantienen en 1.3 su pronóstico de crecimiento en México para 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 08:59:13

Ciudad de México, a 21 de enero 2026.- Analistas privados mantuvieron en 1.3 por ciento, su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2026, según la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México.

De acuerdo con el reporte, elaborado entre 35 grupos de análisis de diferentes bancos, casas de bolsas y otros ‘traders’ y ‘brokers’, el mayor pronóstico de crecimiento del PIB mexicano al finalizar 2026 es de 1.8%, previsto por Banorte.

Por el contrario, Bradesco BBI estimó una subida de apenas 0.4%.

Mientras tanto, para 2027, los analistas privados mantuvieron su perspectiva del PIB mexicano a un 1,8%.

A su vez, la Encuesta de Expectativas de Citi detalló que los participantes mantienen su expectativa de recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) hasta su próxima decisión de mayo.

En lo que respecta a la inflación, Citi mantuvo las expectativas para la inflación general para 2026 hasta una perspectiva de 4%.