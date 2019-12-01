Expertos estiman un crecimiento del 1.3% en el PIB de México en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 08:50:16

Ciudad de México, a 7 de enero 2026.- Analistas privados colocaron en 1.3 por ciento su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para México en 2026, según la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México.

De acuerdo con el reporte, el mayor pronóstico de crecimiento al finalizar 2026 es de 1.8 por ciento, previsto por Banorte.

En contraparte, Scotiabank estimó una subida de apenas 0,6 %, lejos del rango estimado por el Gobierno mexicano de 1.8 y 2.8 por ciento.

Por otra parte, los expertos ubicaron su perspectiva del PIB mexicano en un 1.8 por ciento para 2027.

Mientras tanto, la Encuesta de Expectativas de Citi también detalló que los participantes en la encuesta mantienen su expectativa de recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) hasta su próxima decisión de mayo.

En tanto, la encuesta de Citi elevó las expectativas para la inflación general para 2026 hasta una perspectiva de 4 por ciento.