Este viernes, último día de condonación de multas y recargos en trámites vehiculares: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, 17 de diciembre de 2025.- Con más de 169 mil trámites que equivalen a ingresos estatales superiores a 411 millones de pesos, la ciudadanía ha aprovechado la condonación de multas y recargos en adeudos vehiculares, beneficio que vencerá el próximo viernes 19, informó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro.

Al corte del 14 de diciembre, el programa que inició con el Buen Fin ha registrado operaciones por 41 millones 978 mil 426 pesos, a través de 19 mil 39 trámites relacionados con renovación de licencias de conducir extemporáneas, regularización que da mayor certeza y seguridad a las personas que manejan algún tipo de vehículo, explicó.

Respecto a trámites vehiculares como refrendos 2025 y anteriores, y canje y dotación de placas de circulación, mencionó el funcionario que la Secretaría de Finanzas y Administración, por medio del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán (Satmich), ha efectuado 150 mil 191 operaciones que significan 369 millones 663 mil 714 pesos.

Finalmente, Luis Navarro invitó a la población a aprovechar el programa de condonación de multas y recargos en licencias de conducir extemporáneas y en adeudos en temas vehiculares, como refrendos y placas de circulación pasadas. El plazo, dijo, es hasta el 19 de diciembre.