Empresarios estiman derrama de más de 22 mil mdp por festejos mundialistas en CDMX

Empresarios estiman derrama de más de 22 mil mdp por festejos mundialistas en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 14:21:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 6 de julio 2026.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX), calculó que los festejos relacionados con las actividades mundialistas en la capital del país dejaron una derrama de de 22 mil millones de pesos y beneficios para sectores como turismo, hospedaje, comercio, venta de artesanías, restaurantes y bares.

En ese sentido, Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo, aseguró en un boletín de prensa que la ciudad mostró al mundo su capacidad logística, organizativa y de atención durante el torneo internacional.

Igualmente, en el comunicado el líder empresarial destacó la seguridad, la movilidad y los festivales multitudinarios.

Cabe señalar que, tras una evaluación preliminar de la CANACO CDMX, luego del fin de las actividades mundialistas en el país, el torneo internacional habría dejado una derrama superior a los 22 mil 678 millones de pesos y la creación de unos 80 mil empleos.

Además, Gutiérrez Camposeco felicitó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, así como su equipo de colaboradores y a los trabajadores de la administración capitalina; especialmente a quienes participaron en labores de mantenimiento, limpieza y seguridad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelca autobús de transporte de personal en Los Cabos, BCS; hay 3 muertos y 17 heridos
Se registran 132 homicidios en México durante primer fin de semana de julio
Ultiman a tiros a un hombre en Tarímbaro, Michoacán
Ladrones roban dos comercios en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Trump opina sobre el México vs Inglaterra: “no podías apartar la vista”
Se registran 132 homicidios en México durante primer fin de semana de julio
Un millón 350 mil personas disfrutaron el México-Inglaterra en las calles de CDMX
Detienen en Nuevo León a la exalcaldesa morenista de Múzquiz: era buscada por presunto peculado en Coahuila y es hermana de millonario legislador del PT “Lord Lamborghini”
Comentarios