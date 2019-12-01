Empresarios estiman derrama de más de 22 mil mdp por festejos mundialistas en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 14:21:01

Ciudad de México, a 6 de julio 2026.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX), calculó que los festejos relacionados con las actividades mundialistas en la capital del país dejaron una derrama de de 22 mil millones de pesos y beneficios para sectores como turismo, hospedaje, comercio, venta de artesanías, restaurantes y bares.

En ese sentido, Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo, aseguró en un boletín de prensa que la ciudad mostró al mundo su capacidad logística, organizativa y de atención durante el torneo internacional.

Igualmente, en el comunicado el líder empresarial destacó la seguridad, la movilidad y los festivales multitudinarios.

Cabe señalar que, tras una evaluación preliminar de la CANACO CDMX, luego del fin de las actividades mundialistas en el país, el torneo internacional habría dejado una derrama superior a los 22 mil 678 millones de pesos y la creación de unos 80 mil empleos.

Además, Gutiérrez Camposeco felicitó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, así como su equipo de colaboradores y a los trabajadores de la administración capitalina; especialmente a quienes participaron en labores de mantenimiento, limpieza y seguridad.