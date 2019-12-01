EEUU prepara nuevos aranceles para múltiples países, anuncia Jamieson Greer

EEUU prepara nuevos aranceles para múltiples países, anuncia Jamieson Greer
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 14:52:01
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Nueva York., Estados Unidos, a 21 de julio 2026.-  El gobierno de Estados Unidos prepara una nueva oleada de aranceles a diversos países.

Lo anterior lo dio a conocer el presentante de Comercio de la Administración Trump, Jamieson Greer en entrevista para la cadena CNBC.

 El medio de comunicación cuestionó al funcionario federal sobre un artículo publicado por The Financial Times, en el que se adelantó que esta semana se anunciaran nuevos gravámenes a decenas de naciones.

En ese sentido, el miembro del gabinete del presidente Trump se limitó a decir “esperemos que haya novedades pronto”.

Cabe recordar que el pasado 20 de julio EEUU le aplicó tarifas comerciales del 50 por ciento a la mayoría de los productos importados desde Canadá, uno de sus principales socios comerciales.

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