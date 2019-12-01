Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 12:19:20

Ciudad de México, a 23 de noviembre 2026.- La economía de México creció un 3.3 por ciento anual en términos reales durante el tercer trimestre de 2026, de acuerdo con cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Igualmente, el organismo autónomo estimó que la actividad económica del país tuvo un ligero mejor comportamiento al 3.2 por ciento anual de la estimación oportuna del 30 de octubre.

Además, en su reporte del Producto Interno Bruto (PIB), mencionó que la economía nacional registró su mejor tasa de crecimiento desde el segundo trimestre de 2023, cuando presentó un 3.4 por ciento anual.

En ese sentido, el Instituto explicó que el repunte económico se debe principalmente a las actividades terciarias (servicios y comercio), al crecer 3.6 por ciento en el tercer trimestre de 2026 con relación al mismo periodo de 2025.

Por su parte, el sector primario integrado por agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca subió 1.5 por ciento anual.

El Inegi comentó también, que el PIB nacional presentó un avance de 0.9 por ciento con respecto al segundo trimestre de 2026, en línea con la estimación oportuna de octubre.