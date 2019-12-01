Ebrard y Greer inician segunda ronda de revisión del T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 14:18:13

Ciudad de México, a 20 de abril 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, iniciaron la segunda ronda de diálogo rumbo a la revisión del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ambos funcionarios sostuvieron un encuentro con los representantes de las industrias automotriz y acerera de la República Mexicana.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia federal, entre los objetivos del país está el negociar las reglas de origen respecto del sector automotriz y eliminar los aranceles al acero y aluminio impuestos por la Administración de Donald Trump.

Por el lado de México, en la reunión estuvieron presentes el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; la empresaria Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial; y Roberto Lazzeri, director general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior.

Cabe señalar que previó a este encuentro, el representante Greer fue recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.