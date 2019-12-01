Ebrard y Greer inician segunda ronda de revisión del T-MEC

Ebrard y Greer inician segunda ronda de revisión del T-MEC
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 14:18:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 20 de abril 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, iniciaron la segunda ronda de diálogo rumbo a la revisión del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ambos funcionarios sostuvieron un encuentro con los representantes de las industrias automotriz y acerera de la República Mexicana.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia federal, entre los objetivos del país está el negociar las reglas de origen respecto del sector automotriz y eliminar los aranceles al acero y aluminio impuestos por la Administración de Donald Trump.

Por el lado de México, en la reunión estuvieron presentes el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; la empresaria Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial; y Roberto Lazzeri, director general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior.

Cabe señalar que previó a este encuentro, el representante Greer fue recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Oficiales de EEUU muertos en Chihuahua no participaron en operativo, aclara FGE
Con actividades lúdicas fortalece la FGE Michoacán la prevención de delitos en niñas, niños y adolescentes
Vinculan a proceso a dos hombres por extorsión contra comerciante en Morelia
Balacera sorprende en Pirámides de Teotihuacan; habría al menos dos personas sin vida y 15 heridos
Más información de la categoria
Sheinbaum condena hechos violentos en zona arqueológica de Teotihuacán y ordena investigación a fondo
Balacera sorprende en Pirámides de Teotihuacan; habría al menos dos personas sin vida y 15 heridos
En Apatzingán, Michoacán, aseguran vehículos y armas
Apatzingán, Michoacán, una bomba de tiempo: Múltiples militares heridos y una desminadora destruida por explosiones, en dos días de operativos
Comentarios