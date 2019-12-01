Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 14:19:48

Beijing, China, a 23 de noviembre 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, se reunió con el ministro de Comercio de China, Wang Wentao en la ciudad de Beijing.

De acuerdo con la información disponible, el encuentro fue para discutir el desequilibrio comercial entre ambas naciones y explorar mecanismos que permitan ampliar las exportaciones mexicanas al mercado asiático.

Igualmente, se mencionó que el encuentro tuvo como eje la idea de construir una relación comercial más equilibrada, en un contexto en el que China vende a México doce veces más productos de los que compra.

Cabe recordar que previo a la reunión, el funcionario federal adelantó que se abordarían "temas de carácter comercial que tienen que ver con cómo podemos tener un comercio más equilibrado".

En ese sentido, el secretario Ebrard reconoció la magnitud de la diferencia entre las operaciones comerciales.

También explicó que la brecha comercial responde a diferentes factores, entre ellos las condiciones regulatorias y la capacidad de las empresas mexicanas para competir y colocar sus productos en China.