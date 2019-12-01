Costo de la canasta básica sube 4.5% en febrero

Ciudad de México, a 11 de marzo 2026.- La canasta básica se encareció un 4.5 por ciento durante el pasado mes de febrero y se ubicó en 4 mil 877.87 pesos por persona en el ámbito urbano y 3 mil 494.95 pesos en el ámbito rural, según los datos de la canasta alimentaria y no alimentaria.

Lo anterior significa que, el incremento de precios para los mexicanos en el lapso de un año fue de 211.22 pesos en la urbana y 154.74 pesos en la rural.

Se detalló que el jitomate y el bistec de res, fueron los productos que más contribuyeron, en dicho orden, al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria, en ambos ámbitos.

Además, el costo de los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, desayuno, comida y cena que las personas consumen mensualmente fuera del hogar aumentó 7.2 por ciento anual en febrero en el ámbito rural, con una incidencia de 28.5 puntos porcentuales; en tanto, el jitomate subió 60.2 por ciento, e incidió 27.8 puntos; el bistec se incrementó 14.2 por ciento. En la ciudad las subidas anuales fueron de 7.2, 60.2 y 14.2 por ciento, en ese orden.

Por otra parte, los cambios porcentuales mensuales de las líneas de pobreza por ingresos (LPI), --que consideran los valores monetarios de la canasta alimentaria y de bienes y servicios (no alimentaria)--, fueron de 0.8 por ciento en el ámbito rural y 0.7 por ciento en el urbano.