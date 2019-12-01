Coparmex Querétaro celebra reforma laboral de 40 horas gradual

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 13:21:02

Querétaro, Querétaro, 26 de febrero del 2026.- Beatriz Hernández Rojas, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Querétaro, celebró que las recientes reformas laborales se hayan implementado de manera gradual, tal como lo solicitó el sector empresarial en los ejercicios de consulta organizados por el Gobierno Federal.

“Siempre pedimos la gradualidad de la implantación y reconocemos que así fue considerado”, señaló la dirigente, quien recordó que desde 2016 la Confederación Patronal de la República Mexicana ha impulsado la línea de bienestar salarial como un compromiso con los trabajadores”.

Sin embargo, advirtió que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) enfrentan una carga económica creciente debido a la suma de cambios recientes: aumentos al salario mínimo, ampliación de vacaciones y nuevas obligaciones patronales. “Todos son costos y no todas las pymes están preparadas para ello.

La líder empresarial destacó que, aunque las reformas benefician a los trabajadores, la balanza no resulta justa para las mipymes, especialmente en sectores como turismo y comercio que operan fines de semana.

“No ha habido políticas de apoyo suficientes, particularmente para las mujeres empresarias, quienes enfrentan deficiencias estructurales que dificultan su supervivencia”.

Detalló que también ha solicitado revisar aspectos fiscales que inciden directamente en la competitividad, como las tasas del Impuesto Sobre la Renta y la política de no deducibilidad de un porcentaje de la nómina.

“Son temas que van más allá de la legislación laboral, pero que deben atenderse de manera integral”.

Recordó que estas reformas se dieron en un contexto económico complejo, con crecimiento cero y pérdida de empleos registrados ante el IMSS. “La gradualidad fue indispensable para evitar un impacto mayor en todos los sectores”.