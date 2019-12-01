China anuncia aranceles temporales de casi 50% a productos lácteos de la UE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 14:09:52

Beijing, China, a 22 de diciembre 2025.- El gobierno de China anunció que impondrá aranceles temporales a algunos “productos lácteos” de la Unión Europea (UE).

De acuerdo con el comunicado oficial, "depósitos arancelarios", que oscilan entre el 21,9% y el 42,7%, entrarán en vigor el próximo 23 de diciembre y afectarán a los siguientes productos, entre otros:

Queso fresco y procesado.

La cuajada.

Queso azul.

Algunos tipos de leche y cremas.

Asimismo, el Ministerio de Comercio de Pekín indicó que las autoridades del gigante asiático iniciaron una investigación sobre las subvenciones a estos productos en agosto de 2024, tras recibir un requerimiento de la Asociación de la Industria Láctea de China.

En ese sentido, la cartera de Pekín afirmó que las conclusiones preliminares muestran una relación entre las subvenciones de la UE y el "perjuicio sustancial" sufrido por la industria láctea nacional.

Por su parte, el portavoz de la Comisión Europea Olof Gill, declaró que el análisis del ejecutivo europeo "es que esta investigación se basa en alegaciones discutibles y pruebas insuficientes, y que, por lo tanto, las medidas son injustificadas e infundadas".