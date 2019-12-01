Banqueros se dicen dispuestos a redoblar su apuesta por México

Banqueros se dicen dispuestos a redoblar su apuesta por México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 11:17:26
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Ciudad de México, a 19 de marzo 2026.- La estabilidad financiera en México propicia la confianza de los bancos, por lo que dichas instituciones se dicen dispuestas a redoblar su apuesta en el país, indicó Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Asimismo, el experto financiero comentó que la inseguridad es el tema que más le preocupa a los inversores, ya que es una de las principales razones de que la economía en el país no avance.

En se sentido, el representante bancario celebró que el Gobierno federal muestre intenciones de combatir el problema “de raíz”.

En entrevista previo a la 89 Convención Bancaria, Romano indicó que pese a la incertidumbre global y la que genera la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los recursos llegan al país, ya que las empresas no se guían por ciclos políticos, sino por la naturaleza del comercio internacional, la competencia y la confianza.

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