Aranceles a productos asiáticos frenan desplome de industria textil en México, afirma Canaintex

Ciudad de México, a 19 de marzo 2026.- Los aranceles a productos asiáticos implementados por el Gobierno actual frenaron años de caídas en la industria textil mexicana, aseguró la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex).

El organismo comentó que la aplicación de las tarifas a telas y prendas de vestir asiáticas podría aumentar el uso de la capacidad instalada, ya que actualmente operan al 70%, el otro 30% restante podría reactivarse si las grandes cadenas de autoservicio y tiendas departamentales privilegian los productos mexicanos en sus anaqueles, así como con las compras gubernamentales.

De acuerdo con Rafael Zaga, presidente saliente de la Cámara y Rafael Torre Lamuño, nuevo líder de la industria, la medida del actual gobierno federal logró frenar su caída tras trimestres consecutivos con resultados negativos e impacto al empleo.

“Los últimos dos trimestres hemos estado en un nivel bajo, pero no hemos bajado más. O sea, hemos dejado de caer y creemos que estas nuevas medidas (aranceles) que ha tomado la administración nos están ayudando en gran medida para que este sea el piso, para que nosotros no aceptemos nada menor a esto y empecemos a generar empleos”, señalaron en entrevista.

En otros de los cambios que beneficiaron a la industria textil mexicana está la la reforma a la Ley de Adquisiciones, que exige un 65% por ciento de contenido nacional en compras gubernamentales.