Alcanza el dólar su precio más alto en lo que va del 2026

Alcanza el dólar su precio más alto en lo que va del 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 22:29:45
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Ciudad de México, a 27 de marzo de 2026.- El peso mexicano cerró la jornada de este viernes con una marcada depreciación frente al dólar estadounidense, en un contexto de volatilidad financiera internacional y factores internos que presionaron a la moneda nacional.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el tipo de cambio se ubicó en 18.14 pesos por dólar, su nivel más alto desde el pasado 11 de diciembre. En términos porcentuales, la divisa mexicana registró una caída de 1.1 por ciento, posicionándose como la segunda moneda con peor desempeño del día, sólo por detrás de la rupia india.

En operaciones al menudeo, el dólar se ofreció en 18.56 pesos, lo que representa un incremento de 18 centavos respecto al cierre del jueves y el precio más elevado en lo que va de 2026.

La directora de Inversión de IMB Capital Quants, Laura Torres, explicó que la debilidad del peso no responde únicamente a factores externos, como las tensiones en Medio Oriente, sino también a decisiones de política monetaria interna. Asimismo señaló que el reciente recorte a la tasa de interés anunciado por el Banco de México redujo el atractivo de los activos denominados en pesos.

En los mercados internacionales, el fortalecimiento del dólar se vio acompañado por un aumento cercano al 5 por ciento en los precios del petróleo, mientras que las bolsas de valores tanto en México como en Estados Unidos registraron caídas generalizadas.

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