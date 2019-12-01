Aeroméxico y Scandinavian Airlines presentan nuevo código conjunto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 10:18:55

Ciudad de México, a 2 de diciembre 2025.- Aeroméxico y Scandinavian Airlines (SAS) anunciaron el lanzamiento de un nuevo código compartido, efectivo a partir de diciembre de 2025.

A través de un comunicado, las aerolíneas indicaron que dicha decisión permitirá a los clientes de ambas compañías acceder a una amplia red de destinos y mayores beneficios al realizar viajes entre México y los países Escandinavos.

Según la nota de prensa, con el nuevo acuerdo, los pasajeros de la empresa de transporte aéreo escandinava podrán conectar fácilmente hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde Copenhague, Estocolmo y Oslo, vía Estados Unidos y Canadá, a través de aeropuertos como San Francisco, Boston, Newark, Seattle, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Miami, Washington D.C. y Toronto.

De igual forma, los clientes de Aeroméxico podrán acceder fácilmente a la red de rutas operada por SAS en Dinamarca, Noruega y Suecia.

“Con el lanzamiento del nuevo código compartido con Aeroméxico fortaleceremos el principal centro operativo de SAS en Copenhague, brindando acceso a varios destinos en México”, señaló Paul Verhagen, vicepresidente ejecutivo y director comercial de SAS.