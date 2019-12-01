Triunfazo del Atlético Morelia-UMSNH varonil en Zamora; mantiene el liderato 

Zamora, Michoacán, a 09 de noviembre de 2025. - En un partido lleno de remontadas y emociones, el Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil derrotó 3-4 al Deportivo Zamora en choque correspondiente a la Jornada 7 del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que se desarrolló la noche de este sábado en la Unidad Deportiva “El Chamizal”.

Desde los primeros minutos el juego fue reñido, pero al 24' Cristian Castro concluyó una gran jugada colectiva y adelantó a los Zorros, antes del descanso Diego Hernández igualó por los de casa, por lo que se fueron al entretiempo con el 1-1.

Apenas comenzaba el complemento y Cristian Melgoza puso en ventaja al cuadro zamorano, sin embargo, los nicolaitas se lanzaron al ataque y volvieron a emparejar el marcador, cuando Edwin Milián se agregó al frente en un tiro de esquina y con un cabezazo puso el 2-2 al 55'.

Al 60' Diego Hernández aprovechó un centro dentro al área y con un testerazo le devolvió la ventaja a los zamoranos. Pero los nicolaitas no bajaron los brazos y protagonizaron una espectacular remontada en tiempo de compensación gracias a los goles de Ronaldo Alejandre y el doblete del 'Tigre'.

Con este resultado, el Atlético Morelia-Universidad Michoacana llegó a 15 puntos, se mantiene en el liderato del sector y en la fecha 8 recibirá a H2O Purépechas, que marcha como segundo lugar, en partido programado para el viernes 14 a las 18:00 horas en el Estadio Universitario.