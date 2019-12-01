Ciudad de México, 23 de noviembre de 2026.- La judoca mexicana, Prisca Awiti, anunció su retiro del deporte profesional, dejando un legado en la historia del deporte mexicano luego de ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la disciplina de judo.

Awiti explicó en una entrevista para ESPN que su retiro se debe a que perdió la motivación y dejó de disfrutar los entrenamientos y competencias, por lo que sentía que continuaba por obligación tras el impacto mediático que tuvo la obtención de su medalla olímpica.

Con esta decisión, Awiti no competirá rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cerrando su etapa olímpica luego de participar en Tokio 2020 y París 2024.

Entre los logros destacados de la atleta mexicana se encuentra haber obtenido la primera medalla olímpica en la historia del judo mexicano, con la plata en París 2024, en la categoría de -63 kg, además de conseguir dos medallas de plata en el Campeonato Panamericano de Judo (2021 y 2023) y un bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.