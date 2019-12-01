Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 18:13:49

Mazatlán, Sinaloa, 21 de noviembre de 2026.- La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) anunció la cancelación del encuentro entre Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave, programado en el Kuroda Park, debido a los hechos de seguridad registrados durante las últimas horas en Guasave, Sinaloa.

La decisión fue tomada en coordinación con las autoridades locales, con el objetivo de evitar riesgos para los aficionados que acudirían al estadio.

A través de un comunicado, la liga aclaró que los incidentes reportados no ocurrieron en las inmediaciones del Kuroda Park; sin embargo, determinó suspender el partido como medida preventiva.

Asimismo, pidió a los seguidores de ambos equipos mantenerse atentos a la información que se publique en los canales oficiales de la Liga Mexicana del Pacífico y de Algodoneros de Guasave.