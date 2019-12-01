Santiago Giménez será operado del tobillo; peligra el Mundial 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 10:44:12

Milán, Italia, 17 de diciembre del 2025.- En conferencia previa al partido de la Supercopa Italiana frente al Napoli, que se disputará en Arabia Saudita, el estratega explicó que la intervención quirúrgica está programada para este jueves 18 de diciembre de 2025.

Allegri detalló que, en un inicio, el cuerpo médico optó por un tratamiento conservador, el cual mostró avances positivos. Sin embargo, en días recientes el problema reapareció, por lo que tras una nueva evaluación se recomendó una operación de menor riesgo para evitar mayores complicaciones.

“Con Santiago intentamos un manejo conservador y todo marchaba bien, pero lamentablemente la molestia en el tobillo regresó. Los médicos le sugirieron una intervención quirúrgica pequeña, que se realizará mañana. Esperamos que su recuperación sea lo más rápida posible”, señaló el entrenador italiano.

El estratega rossonero añadió que, una vez concluida la participación del equipo en la Supercopa, la directiva analizará posibles refuerzos de cara al mercado invernal.

Hasta ahora, el AC Milan no ha informado de manera oficial el tiempo que Giménez estará fuera de actividad, aunque versiones de la prensa italiana estiman que su recuperación podría extenderse por cerca de tres meses.