Ciudad de Guatemala, Guatemala, a 23 de noviembre 2026.- Lo hicieron, lo lograron, las jugadoras michoacanas que integran el combinado Purépechas son campeonas internacionales de Futbol Reducido, luego de imponerse en la final a INDECO, el otro equipo mexicano, con el que empataron 4-4 en tiempo ordinario y, posteriormente, lo derrotaron 3-2 en shootout. Además, la delantera cardenense y nicolaita Adriana Ramírez es campeona de goleo individual.

Esto es que Purépechas es monarca invicto de la FIR INTERNACIONAL CUP que se jugó en Guatemala, donde las michoacanas brillaron intensamente desde el silbatazo inicial del primer encuentro, en virtud de que desarrollaron un futbol ofensivo, alegre, descarado, letal que les permitió superar a todas sus rivales. Gracias a que siempre tuvieron solidez defensiva, media cancha creativa y delantera letal.

Y si bien es verdad que a INDECO lo derrotó en el partido inaugural 4-3 con goles de Adriana Ramírez y 1 de Abril Tapia, también lo es que el conjunto cora fue un hueso duro de roer en la final, habida cuenta que tuvo en la maestra Chío Iziordia a una jugadora contundente frente al arco, de suyo ella hizo 3 de las cuatro anotaciones de su equipo, el otro lo firmó Murillo con tiro cruzado.

Pero vamos por partes, porque fue un partido de volteretas, habida cuenta que Adriana Ramírez abrió el marcador al minuto de juego, pero pronto INDECO firmó el empate y, enseguida, se puso arriba 1-2. Sería hasta cerca del ocaso del primer tiempo que Abril Tapia emparejó los cartones con cañonazo al ángulo superior derecho del arco defendido por las nayaritas.

Así, con el 2-2 en la pizarra, se fueron al descanso. De regreso Purépechas fue otro, porque debilitó su delantera, habida cuenta que dejaron a Tapia en la banca, lo que caló en el desempeño ofensivo, eso le permitió a INDECO lanzarse al abordaje con mucha gente, porque ya no tenían a quien marcar en su retaguardia, pero Adriana Ramírez tuvo una escapada y fusiló con cañonazo para el 3-2 y, después, Daniela Heredia marcó el 4-2 con disparo lejano.

INFECO apreto y al 27’, Chío Iziordia, fusiló a Yadira Gallegos para el 4-3. Purépechas perdió ofensividad, se echó atrás y fue acosado constantemente hasta que Chío logró el de la igualada 4-4. Las coras intensificaron sus acometidas y a punto estuvieron de sorprender, pero llegó el silbatazo final y, con él, los shootout.

Angustiosamente Purépechas empezó fallando, pero después en el tercer tiro, la portera michoacana paró. Ya en muerte súbita, Mitzi García adelantó a su equipo, fue entonces que la guardameta michoacana manoteó el tiro de la última cobradora cora, pero el rebote le quedó a la delantera, sin embargo, ésta se tardó en meter el balón en la portería, se le agotaron los 5 segundos y la anotación no contó.

De esa manera, Purépechas, se hizo de la corona de campeón de la FIR INTERNACIONAL CUP que se jugó en Antigua, Guatemala.

Las jugadoras que lograron la hazaña son Yadira Gallegos, Alejandra Soria, Berenice Álvarez, Elena Rocha, Mitzi García, María Chávez, Zuleima García, Daniela Heredia, Adriana Ramírez y Abril Tapia. Así sea.