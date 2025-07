Pedro Vite llega a Pumas como el fichaje más caro en la historia del club

Ciudad de México, a 18 de julio de 2025.- Pumas hizo oficial el fichaje de Pedro Vite, el medio campista ecuatoriano de 23 años, procedente del Vancouver Whitecaps FC, llega al club como el jugador más caro en toda la historia de la institución, ya que, pagaron por él 7 millones de dólares.

Con este, es el tercer fichaje que cierran los Pumas, de cara al Apertura 2025 de la Liga MX, luego de la incorporación de Álvaro Angulo, y Aaron Ramsey.

"Me motiva mucho eso, sé que podemos lograr varias cosas, vine aquí para ser campeón, honestamente no pienso en otra cosa que no sea ser campeón. Algunos pueden no creerlo, otros pueden decir pero yo sé que todo viene del día a día. Sé que tenemos un gran cuerpo técnico, trabajan muy bien y nada, empezar a estar a punto con mis compañeros y llegar a la meta que es alzar un trofeo a final de año", comentó el mediocampista.

Pedro Vite, espera debutar este domingo 20 de julio, cuando los Pumas reciban a Pachuca en Ciudad Universitaria, en el duelo de la jornada 2, ya que el jugador comentó que está listo para jugar, y se lo hizo saber a la directiva y al técnico de los felinos.