Olympiacos vence al Sparta Praga con gol de la Hormiga González y mantiene paso perfecto en Europa League

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 16:00:53

Pireo, Grecia, 22 de octubre de 2026.- El delantero mexicano Armando “Hormiga” González fue clave en la victoria del Olympiacos por 1-0 ante el Sparta Praga, en la tercera jornada de la Europa League, al participar en la jugada que terminó con el único gol del encuentro.

El exjugador de Chivas ingresó al terreno de juego al minuto 62 y, pese a tener pocos minutos, logró marcar la diferencia en el ataque del conjunto griego, que buscaba abrir el marcador ante un rival que complicó el partido.

Fue al minuto 78 cuando González remató de cabeza tras un centro desde la banda derecha, el mexicano tuvo una participación decisiva en la jugada que le dio la ventaja al Olympiacos.

Con este resultado, el equipo griego consiguió su tercera victoria en tres partidos de la Europa League y mantuvo su paso perfecto en el torneo. Por su parte, la actuación de la Hormiga González volvió a darle protagonismo al delantero mexicano en el fútbol europeo.