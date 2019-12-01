Necaxa vence a Tijuana con gol de Danny Leyva en la Jornada 16 de la Liga MX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 22:44:00

Aguascalientes, Ags., 6 de noviembre de 2026.- Necaxa consiguió una victoria ante su afición al derrotar 1-0 a Tijuana en el Estadio Victoria, durante el encuentro correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El único gol del partido llegó al minuto 12, cuando Danny Leyva recibió el balón y sacó un potente disparo desde fuera del área que terminó en el ángulo, sin que el portero de Xolos pudiera evitar la anotación.

Después de tomar la ventaja, los Rayos buscaron ampliar el marcador, mientras que el conjunto fronterizo intentó responder para emparejar las acciones. Sin embargo, sus oportunidades no se reflejaron en el marcador.

En la segunda mitad, Tijuana aumentó la presión y estuvo cerca de conseguir el empate. Una de sus oportunidades más claras llegó al minuto 85, con un remate de cabeza de Diego Abreu que fue detenido por el guardameta de Necaxa.

Con este resultado, Necaxa sumó tres puntos y llegó a 17 unidades, mientras que Tijuana se quedó con 22 puntos y continúa en la pelea por asegurar su lugar en la Liguilla del Apertura 2026.

Los Rayos cerrarán la fase regular como visitantes ante Querétaro, mientras que Xolos recibirá al Atlante en la última jornada del campeonato.