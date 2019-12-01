México vence a Nicaragua y suma en el clasificatorio FIBA rumbo al Mundial 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 21:20:53

Ciudad de México, 26 de febrero de 2026.- La Selección Mexicana de Basquetbol derrotó con contundencia 99-72 a Nicaragua en la tercera fecha del clasificatorio FIBA rumbo a la Copa del Mundo 2027.

Con este resultado, los llamados “12 Guerreros” colocan su marca en 2-1 dentro del proceso eliminatorio, manteniéndose en la pelea por su boleto a la justa mundialista.

El conjunto tricolor mostró solidez ofensiva y control del partido desde los primeros minutos, lo que le permitió ampliar la ventaja de manera progresiva y asegurar el triunfo sin contratiempos en el cierre del encuentro.

El próximo compromiso del equipo mexicano será ante Estados Unidos, duelo programado para el domingo a las 18:10 horas, en un enfrentamiento clave para sus aspiraciones dentro del clasificatorio.