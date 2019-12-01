México vence a Nicaragua y suma en el clasificatorio FIBA rumbo al Mundial 2027

México vence a Nicaragua y suma en el clasificatorio FIBA rumbo al Mundial 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 21:20:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 26 de febrero de 2026.- La Selección Mexicana de Basquetbol derrotó con contundencia 99-72 a Nicaragua en la tercera fecha del clasificatorio FIBA rumbo a la Copa del Mundo 2027.

Con este resultado, los llamados “12 Guerreros” colocan su marca en 2-1 dentro del proceso eliminatorio, manteniéndose en la pelea por su boleto a la justa mundialista.

El conjunto tricolor mostró solidez ofensiva y control del partido desde los primeros minutos, lo que le permitió ampliar la ventaja de manera progresiva y asegurar el triunfo sin contratiempos en el cierre del encuentro.

El próximo compromiso del equipo mexicano será ante Estados Unidos, duelo programado para el domingo a las 18:10 horas, en un enfrentamiento clave para sus aspiraciones dentro del clasificatorio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a un médico en el Estado de México por realizar presuntamente un mal procedimiento
Localizan sin vida a adolescente que estaba desaparecida en Naco, Sonora
Se incendia vivienda y una camioneta en la comunidad de Téjaro en Tarímbaro, Michoacán; no se reportan víctimas 
Motociclista resulta herido tras ataque a balazos en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Comando se lleva 4 pickups último modelo en asalto a nodriza en la periferia de Morelia, Michoacán
En medio de ola de inseguridad por muerte del Mencho, roban y queman camionetas de la CFE en Turicato, Michoacán; FGR ya investiga
Por inseguridad tras la muerte del Mencho, cancelan la Feria Internacional de la Pirotecnia de Indaparapeo, Michoacán 
Carlos Ímaz demanda a Xóchitl Gálvez por presunto daño moral tras señalamientos en debate de 2024
Comentarios