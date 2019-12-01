México e Italia se juegan el pase a cuartos en el Clásico Mundial de Beisbol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 08:52:34

Ciudad de México, 11 de marzo del 2026.- Las selecciones de México e Italia disputarán el último encuentro del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol, en un duelo decisivo que definirá a los equipos clasificados a los cuartos de final.

Ambos conjuntos llegan con su destino en las manos, ya que el ganador del partido asegurará su pase a la siguiente ronda, aunque aún deberá confirmarse cuál será el segundo equipo clasificado del grupo.

Escenarios del Grupo B

Si Italia derrota a México:

Italia avanzaría como líder del Grupo B, mientras que Estados Unidos clasificaría en segundo lugar. México quedaría eliminado.

Si México derrota a Italia:

La selección mexicana avanzaría a los cuartos de final, aunque el segundo clasificado dependería de la diferencia de carreras anotadas.

Posibles combinaciones si gana México

México gana anotando 6 o más carreras: avanzan México y Estados Unidos.

México gana anotando 4 o menos carreras: avanzan México e Italia.

México gana con 5 carreras: México avanza y habría empate entre Estados Unidos e Italia, lo que obligaría a aplicar criterios de desempate.

En caso de empate, el reglamento del World Baseball Softball Confederation establece que se evaluará la cantidad de carreras permitidas divididas entre los outs defensivos registrados en los juegos entre los equipos involucrados.

Si la igualdad persiste, el siguiente criterio considera las carreras limpias permitidas divididas por los outs defensivos en los mismos partidos.

Según los datos previos del torneo, México ha permitido menos carreras que Italia, por lo que no existe escenario en el que México gane el juego y aun así quede eliminado, salvo que el partido se extienda a entradas extras, lo que podría modificar la fórmula matemática del desempate.