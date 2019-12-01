México al borde de la eliminación en el Mundial Sub 17 tras caer ante Suiza

Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 08:51:00

Ciudad de México, 10 de noviembre del 2025.- La Selección Mexicana de Futbol se encuentra al borde de la eliminación en el Mundial Sub 17 luego de caer 3-1 ante el combinado de Suiza.

El tricolor con límite de edad deberá esperar resultados para conocer si puede avanzar como uno de los mejores terceros lugares del campeonato, al quedarse con solo tres puntos, con la victoria agónica ante Costa de Marfil en el segundo encuentro del Grupo F.

En las acciones del encuentro, los suizos se fueron enfrente en el marcador con anotación de Mladen Mijajlovic al minuto 17; tan solo tres minutos después Félix Contreras tuvo un desafortunado autogol que puso cuesta arriba el partido para los mexicanos.

Ya en la segunda mitad, México reaccionó con el gol de Aldo de Nigris al minuto 57, no obstante, un solo minuto después, Mijajlovic selló el marcador final al anotar su doblete.

Cabe destacar que en esta edición del Mundial Sub 17 avanzarán los mejores ocho terceros lugares, por lo que las probabilidades de la Selección Mexicana de acceder a la siguiente ronda son altas, a pesar de que el funcionamiento tricolor ha dejado mucho que desear.