Leticia Calderón, una mamá que vale oro

Morelia, Michoacán, 10 de mayo de 2024.- La señora Leticia Calderón Martínez y su hijo Erik Pérez Calderón han demostrado que no hay límites cuando las cosas se hacen con el corazón; este año el dúo maravilla se despide de Paranacionales Conade por su categoría, pero quiere cerrar esa etapa con broche de oro subiéndose en lo más alto del podio en la disciplina de boccia.



Pérez Calderón nació con parálisis cerebral, pero eso no fue una limitante, al contrario, salió adelante como todo un guerrero; hoy en día está por terminar su licenciatura en Arquitectura, que compagina con la disciplina de boccia, en la cual ha obtenido resultados positivos, junto a su mamá, en diferentes justas como las medallas de oro y plata en Paranacionales Conade.



Detrás de él se encuentra la señora Leticia, parte fundamental en el desarrollo de Erik como persona, lo acompaña a todas partes, se han vuelto inseparables; un dúo que brilla en todos los ámbitos, por lo que buscan seguir por el mismo camino y despedirse con el metal dorado en la máxima justa amateur del deporte adaptado en nuestro país.



“Para mí es un orgullo ver cómo día a día logra sus objetivos y que a pesar de su situación de parálisis cerebral no tiene límites y consigue lo que él quiere. Es un poco complicado en el tema de educación, porque la sociedad a veces los mira de forma diferente y uno como mamá se nos apachurra el corazón, pero él me dice que es feliz así y eso me ayuda a salir adelante”, señaló la señora Leticia.



No todo ha sido de color de rosa, la orgullosa mamá confesó que el mundo se le vino encima cuando se enteró de dicha situación, pero que él mismo le ha enseñado que a pesar de las adversidades se puede salir adelante y ser una persona exitosa. Añadió que ella ha aprendido más de él que él de ella, ya que le cambió la vida por completo, la enseñó a luchar día a día y a derribar las barreras que se presentan.