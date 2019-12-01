¡Ladraron los perros! Xolos golea a Tigres en los cuartos de final de la Liga MX

Tijuana, Baja California, 27 de noviembre del 2025.- Los Xolos de Tijuana, ante todo pronóstico, vapulearon a los Tigres de la UANL 3-0 en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.

En las acciones del encuentro, un zapatazo de Kevin Castañeda desde tres cuartos de cancha al minuto 27 abrió el marcador en favor de la jauría, para irse al descanso con la ventaja de 1-0 en el marcador.

En el inicio de la segunda mitad, los felinos intentaron reaccionar, sin embargo, al minuto 54, Mourad El Ghezouani conectó un certero remate de cabeza tras un córner para marcar el 2-0 para la causa de Sebastián “El Loco” Abreu y sus Xolos.

Cuando parecía que el partido se trababa en la mitad de la cancha y parecía difícil que una anotación más se hiciera presente en el marcador, apareció la joyita mexicana, Gilberto Mora, con un zurdazo en la entrada del área de los universitarios que dejó sin oportunidad a Nahuel Guzmán para marcar el 3-0 definitivo.

Xolos, séptimo lugar de la tabla general, llegaba como “víctima” a la serie contra los Tigres, que tenían una racha de 13 partidos sin conocer la derrota y que de los últimos 19 partidos contra los fronterizos, no habían perdido un solo partido.

Ahora todo quedó en manos del cotejo de vuelta, que se disputará el próximo sábado 29 de noviembre en punto de las 21:10 horas en el Estadio Volcán Universitario, donde los dirigidos por Guido Pizarro deberán ganar el encuentro por una diferencia de tres goles si quieren avanzar a las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX.