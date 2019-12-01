La taekwondoína nicolaita, Ana Sofía Montañés competirá en Mundial Sub 21 en África 

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) tendrá representación en el Mundial Sub 21 de Taekwondo, que se desarrollará del 3 al 6 de diciembre en África, en la figura de la estudiante nicolaita Ana Sofía Montañés, quien competirá en este certamen que reúne a los mejores artemarcialistas del orbe.

La rectora Yarabí Ávila felicitó a la alumna de la Licenciatura en Nutrición, tras señalar que es ejemplo de constancia y dedicación en el deporte y en el estudio, al tiempo que le deseó todo el éxito. “El que nuestras y nuestros estudiantes sigan cosechando triunfos y poniendo todo su empeño en las distintas disciplinas nos compromete mucho más a seguir fortaleciendo el deporte en la Universidad y así lo seguiremos haciendo”.

Por su parte la taekwondoína Ana Sofía Montanés compartió que competir nuevamente a nivel internacional es una experiencia muy grata que la llena de orgullo, “más que nada por la oportunidad de volver a representar a mi país y también a mi universidad, que me han hecho sentir muy apoyada, es bonito sentir el apoyo y que las autoridades están al pie del cañón”.

La estudiante detalló que clasificó al Mundial por medio de un selectivo nacional, tras precisar que ganó cuatro peleas, a las representantes de los estados de Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo y Chihuahua, que calificó como rivales muy fuertes. “Para esta competencia, aunque no fue mucho tiempo, siento que he entrenado bien, aparte se trae el trabajo de bastantes años, entonces me siento lista”, aseguró Ana Sofía.

Por último, la moreliana de 20 años de edad tiene claro a qué va a la justa y considera tener una pequeña ventaja al ser primeriza en este tipo de eventos. “El objetivo, obviamente, es buscar el pódium, aunque sea un poquito más difícil al ser debutante, pero sí se va a buscar tener buenas sensaciones y seguir sumando más experiencia. Lo bueno de ser debutante es que no conoces a los rivales, entras sin miedo, sin nervios, sin presión, pero se va a buscar el pódium”, afirmó la joven nicolaita.

En este evento que se desarrollará en Nairobi, Kenia, África, participarán atletas de entre 17 y 21 años de más de 100 países, que competirán en 16 divisiones y se desarrollará del 3 al 6 de diciembre del presente año, pero será el 5 de diciembre cuando entre en acción Sofía Montañés, orgullosa representante de la UMSNH.