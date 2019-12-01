La porra "demencia" despide a uno de sus aficionados

Celaya, Guanajuato, a 26 de febrero 2026.- Entre aplausos, cánticos, lágrimas y un profundo sentimiento de hermandad, familiares, amigos y la afición celayense dieron el último adiós a Carlos Alberto, conocido cariñosamente como “Bigi”, quien falleció el fin de semana tras una riña ocurrida en Veracruz, al término de un partido.

La misa en su honor se realizó la tarde del miércoles en el Templo del Carmen, donde se congregaron seres queridos, conocidos, jugadores del Celaya FC, así como el presidente del club, Cristian Ríos, quienes acompañaron a la familia en este momento de profundo dolor.

Durante la homilía, el féretro fue resguardado por sus familiares, quienes permanecieron a su lado por turnos, despidiéndose en silencio, con abrazos, oraciones y palabras al oído. Al concluir la ceremonia, una canción sonó en su honor, provocando uno de los momentos más conmovedores del homenaje.

El templo se llenó de identidad y pasión cuando integrantes de La Demencia comenzaron a entonar sus porras, acompañados de tambores y trompetas, mientras los asistentes se unían al canto, convirtiendo el adiós en un homenaje lleno de amor, fútbol y memoria.