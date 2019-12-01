Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 08:17:49

Teherán, Irán, a 11 de marzo 2026.- El titular del Ministerio de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali,, anunció que la selección nacional futbol de su país no podrá participar en la Copa del Mundo a celebrase este verano, luego de que Estados Unidos ultimó en un ataque aéreo a su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

"Teniendo en cuenta que este régimen corrupto (Estados Unidos) asesinó a nuestro líder, bajo ninguna circunstancia podemos participar en la Copa del Mundo", dijo el funcionario de la República Islámica a través de la televisión estatal.

Cabe mencionar que la justa mundialista comenzará el próximo mes de junio y tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá.

Estaba planeado que Irán iniciara su participación contra su similar de Nueva Zelanda, el 15 de junio, al formar parte del Grupo G, junto a su primer rival, Bélgica y Egipto, que disputará todos sus encuentros en territorio estadounidense.

Al corte de esta edición, ninguna autoridad de la FIFA se ha pronunciado sobre la decisión del país asiático.