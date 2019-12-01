Irán anuncia su retirada del Mundial de Futbol 2026

Irán anuncia su retirada del Mundial de Futbol 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 08:17:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Teherán, Irán, a 11 de marzo 2026.- El titular del Ministerio de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali,, anunció que la selección nacional futbol de su país no podrá participar en la Copa del Mundo a celebrase este verano, luego de que Estados Unidos ultimó en un ataque aéreo a su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

"Teniendo en cuenta que este régimen corrupto (Estados Unidos) asesinó a nuestro líder, bajo ninguna circunstancia podemos participar en la Copa del Mundo", dijo el funcionario de la República Islámica a través de la televisión estatal.

Cabe mencionar que la justa mundialista comenzará el próximo mes de junio y tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá.

Estaba planeado que Irán iniciara su participación contra su similar de Nueva Zelanda, el 15 de junio, al formar parte del Grupo G, junto a su primer rival, Bélgica y Egipto, que disputará todos sus encuentros en territorio estadounidense.

Al corte de esta edición, ninguna autoridad de la FIFA se ha pronunciado sobre la decisión del país asiático.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sujetos armados abren fuego contra despacho de abogados en pleno Centro de Monterrey
"El Salsas", operador financiero de grupo delincuencial jalisciense que cayó tras abatimiento de "El Mencho"; confesó gananancias millonarias en municipios
Cae mujer presuntamente ligada a feminicidio de la regidora Blanca Esthela Álvarez
FGR investigaba narconóminas de “El Mencho” antes de su abatimiento en Jalisco; criminal que ordenaba atentados contra inocentes para demostrar poderío
Más información de la categoria
"El Salsas", operador financiero de grupo delincuencial jalisciense que cayó tras abatimiento de "El Mencho"; confesó gananancias millonarias en municipios
FGR investigaba narconóminas de “El Mencho” antes de su abatimiento en Jalisco; criminal que ordenaba atentados contra inocentes para demostrar poderío
Conductora queda prensada tras chocar contra columna del Metro en Monterrey
¿Comandos de EEUU en México? Analistas advierten posible incursión secreta de Trump contra carteles
Comentarios