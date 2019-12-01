"Herido y triste con el alma hecha pedazos": Luis Malagón tras lesión que lo dejará fuera de la Copa del Mundo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 11:46:17

Ciudad de México, 11 de marzo del 2026.- El portero Luis Ángel Malagón, guardameta del Club América y de la Selección Mexicana de Fútbol, expresó su tristeza en redes sociales tras la lesión que podría marginarlo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que se presume una supuesta rotura del tendón de Aquiles.

A través de su cuenta de Instagram, el arquero azulcrema compartió un mensaje en el que agradeció el apoyo de sus compañeros, familiares y aficionados luego del duro momento que atraviesa.

“Hay momentos de la vida difíciles de entender, sobre todo cuando te manejas en una línea recta y de buena fe. Hoy con todo el dolor de mi corazón quiero agradecer a toda la gente, a mis compañeros por sus palabras y oraciones y sobre todo a mi familia por no abandonarme nunca”, escribió.

En el mismo mensaje, Malagón reconoció sentirse profundamente afectado por la situación.

“Herido y triste con el alma hecha pedazos. Tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué? Ese sueño parece esfumarse pero sé que Dios algún día me dará la respuesta”, añadió.

La lesión ocurrió durante la victoria del América por 1-0 ante el Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup. En un comunicado, el club informó que el guardameta será sometido a estudios médicos en México para determinar con precisión la gravedad de la lesión.

De acuerdo con los primeros reportes, se teme que el arquero haya sufrido una posible rotura del tendón de Aquiles. El incidente se produjo en la parte final del primer tiempo, en una jugada sin contacto cuando el portero intentaba realizar un despeje desde su área.

Al momento de golpear el balón con la pierna derecha, su pierna izquierda se dobló, lo que provocó que cayera al césped visiblemente adolorido, sujetándose la zona del tobillo. Posteriormente fue retirado del campo en camilla para recibir atención médica.