Harry Kane gana el Balón de Oro 2026 tras destacar con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra

Londres, Inglaterra, 26 de octubre de 2026.- El delantero inglés, Harry Kane, ganó el Balón de Oro 2026, uno de los premios más importantes del fútbol mundial, tras destacar con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra durante la temporada 2025-2026. El jugador superó en la votación a futbolistas como Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Kane tuvo una temporada goleadora, con 73 tantos entre su club y la selección inglesa. Con el Bayern Múnich consiguió los títulos de la Bundesliga y la Copa de Alemania, resultados que reforzaron su candidatura al reconocimiento individual.

Con este triunfo, el atacante se convirtió en el primer futbolista inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen, quien recibió el premio en 2001. Antes de ellos, también lo consiguieron Stanley Matthews, Bobby Charlton y Kevin Keegan.

El reconocimiento llega después de una larga carrera en la que Kane se ha distinguido por su capacidad para marcar goles. A sus 33 años, el capitán de Inglaterra suma este galardón a los títulos obtenidos con el Bayern Múnich y a sus logros individuales como delantero.