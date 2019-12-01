Guillermo Ochoa pone fin a su carrera y se despide de las canchas a los 41 años

Ciudad de México, a 21 de julio de 2026.- El histórico guardameta mexicano Guillermo Ochoa anunció este martes el final de su carrera profesional, poniendo punto final a una trayectoria de más de dos décadas en el futbol. A sus 41 años, el arquero compartió la noticia mediante un video difundido en sus redes sociales, donde agradeció a quienes lo acompañaron a lo largo de su camino.

"Lo di todo. Lo dejé todo. En mis equipos y en mi selección y hoy entrego mis guantes. El futbol me eligió para defender un arco, un escudo y la ilusión de toda una nación, pero antes de eso mi familia cuidó de mí, ellos fueron mi primer equipo", expresó el exjugador surgido de las fuerzas básicas del América, mientras el video repasaba algunos de los momentos más destacados de su carrera.

En su mensaje, Ochoa reflexionó sobre la exigencia de la posición que ocupó durante toda su vida profesional. "Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando, porque quizá solo habrá un instante donde todo dependa de ti y cuando llegue ese momento no puedes dudar. Mis guantes nunca fueron solo guantes, fueron la promesa de responder cuando más me necesitaban", señaló.

A lo largo de su carrera, el arquero fue uno de los pocos mexicanos que logró consolidarse en el futbol europeo, defendiendo las camisetas del Ajaccio de Francia, Málaga y Granada de España, además del Standard de Lieja de Bélgica. Sin embargo, sus actuaciones más recordadas llegaron con la selección mexicana, con la que disputó seis ediciones de la máxima justa internacional.

Al despedirse, Ochoa destacó el significado que tuvo representar al país y aseguró que cerrar su carrera en el Estadio Azteca tiene un valor especial.

"Yo no entiendo mi carrera sin la selección, porque ahí entendí el verdadero tamaño de esta responsabilidad. Y quizá por eso el destino quiso que todo cerrara donde empezó, en el estadio Azteca, ese mismo lugar que me abrió la puerta ahora me ayuda a cerrarla con gratitud. Ha llegado el momento de quitarme estos guantes y por primera vez dejarlos en otras manos", concluyó.