Fórmula 1 inicia la temporada 2026 en el Gran Premio de Australia con el debut de Cadillac y el regreso de Sergio Pérez

Melbourne, Australia, 5 de marzo de 2026.- La temporada 2026 de la Fórmula 1 da inicio oficial este fin de semana con el Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo en el circuito de Albert Park, Melbourne.

El evento genera una enorme expectativa entre los aficionados, ya que es el comienzo de una nueva era marcada por importantes cambios reglamentarios y la expansión de la parrilla a 11 equipos con el debut del equipo estadounidense Cadillac.

Este año la F1 introduce una revolución técnica: autos más ágiles, ligeros (con reducción de peso y dimensiones), aerodinámica activa (reemplazando el DRS por modos de adelantamiento y "Z-mode"), una mayor proporción de potencia eléctrica en las unidades de poder (casi 50-50 entre motor de combustión y eléctrico), combustible 100% sostenible y neumáticos rediseñados. Estos cambios buscan carreras más disputadas, mayor relevancia tecnológica para la industria automotriz y un espectáculo aún más emocionante.

Uno de los grandes atractivos del fin de semana es el regreso del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez tras un año sabático. El tapatío vuelve a la categoría de la mano del nuevo equipo Cadillac, donde comparte alineación con el experimentado Valtteri Bottas. Pérez llega con renovada motivación y el respaldo de una escudería que busca progresar rápidamente en su año debut.