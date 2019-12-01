España avanza a octavos de final tras imponerse a Austria en la justa mundialista

Long Beach, California, 2 de julio de 2026.- La selección de España aseguró su clasificación a los octavos de final del torneo internacional al derrotar 3-0 a Austria, en un encuentro en el que dominó de principio a fin y confirmó su buen momento en la competencia.

Mikel Oyarzabal fue la figura del partido al marcar un doblete, mientras que Pedro Porro completó la goleada. Con este resultado, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente selló su boleto a la siguiente ronda, donde disputará su compromiso de octavos el próximo lunes.

La Roja demostró superioridad durante gran parte del encuentro, generó grandes oportunidades de gol y mantuvo el control del juego gracias al dominio de su mediocampo y al desequilibrio ofensivo de Lamine Yamal, quien fue uno de los jugadores más insistentes pese a no conseguir anotar.

El próximo partido de España será el lunes 6 de julio. Sin embargo, aún está a la espera de su rival, que saldrá del encuentro entre Portugal y Croacia que se disputará hoy mismo a las 5:00 p. m.