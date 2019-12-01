España avanza a octavos de final tras imponerse a Austria en la justa mundialista

España avanza a octavos de final tras imponerse a Austria en la justa mundialista
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 17:07:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Long Beach, California, 2 de julio de 2026.- La selección de España aseguró su clasificación a los octavos de final del torneo internacional al derrotar 3-0 a Austria, en un encuentro en el que dominó de principio a fin y confirmó su buen momento en la competencia.

Mikel Oyarzabal fue la figura del partido al marcar un doblete, mientras que Pedro Porro completó la goleada. Con este resultado, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente selló su boleto a la siguiente ronda, donde disputará su compromiso de octavos el próximo lunes.

La Roja demostró superioridad durante gran parte del encuentro, generó grandes oportunidades de gol y mantuvo el control del juego gracias al dominio de su mediocampo y al desequilibrio ofensivo de Lamine Yamal, quien fue uno de los jugadores más insistentes pese a no conseguir anotar.

El próximo partido de España será el lunes 6 de julio. Sin embargo, aún está a la espera de su rival, que saldrá del encuentro entre Portugal y Croacia que se disputará hoy mismo a las 5:00 p. m.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Desmantelan otra red de vigilancia criminal en Apatzingán, Michoacán; crecen dudas sobre pasividad del gobierno de Fanny Arreola ante denuncias desde 2025
Ataque con bombas molotov deja tres taxis incendiados en Apatzingán, Michoacán: alcaldesa Fanny Arreola presume en redes “Ferias de la paz”
Cae "El Bomba" en Hermosillo; está señalado como segundo al mando de organización criminal
Accidente sobre la México-Querétaro deja 10 heridos
Más información de la categoria
Desmantelan otra red de vigilancia criminal en Apatzingán, Michoacán; crecen dudas sobre pasividad del gobierno de Fanny Arreola ante denuncias desde 2025
Detienen a presunto jefe operativo por caso de comunicadora desaparecida en Veracruz
Este viernes concluye aplicación de examen de admisión en la UMSNH
Ataque con bombas molotov deja tres taxis incendiados en Apatzingán, Michoacán: alcaldesa Fanny Arreola presume en redes “Ferias de la paz”
Comentarios