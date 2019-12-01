Equipo de Fútbol de Huetamo asiste a torneo en McAllen,Texas

Huetamo, Michoacán, 10 de diciembre del 2025.- Con el apoyo decidido del alcalde de Huetamo, el C.P. Pablo Varona Estrada, jóvenes de las Categorías 2011-2012 y 2009-2010 van en camino para disputar otro campeonato Torneo McAllen Cup 2025.

Dicho torneo que se desarrollará del 11 al 14 de diciembre contará con la participación de este equipo de talentosos muchachos que junto a sus papás viajarán a los Estados Unidos.

Cabe hacer mención que gracias a esto, se gestionaron visas para los jugadores y sus padres, lo que hace de esta experiencia, un doble beneficio que sin duda alguna, jamás podrán olvidar.

