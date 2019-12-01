El nicolaita Alonso Pineda es candidato al Premio Estatal del Deporte 2025

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre de 2025. - La carrera del taekwondoín nicolaita, Alonso Pineda, sigue en ascenso y sus logros no han pasado inadvertidos, ya que es uno de los candidatos a ganar el Premio Estatal del Deporte 2025, distinción que otorga la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) a los deportistas más destacados de Michoacán.

Pineda Espinosa, estudiante del noveno semestre de la carrera de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), aspira al galardón gracias al segundo lugar en equipos y tercero individual que obtuvo en el Américas Games Colombia 2024, además de que este año refrendó la medalla de plata que ganó en 2024 en la Universiada Nacional.

"El ganar este reconocimiento sería muy emocionante, después de tanto tiempo y sacrificio que se llegue a reconocer todo el proceso sería increíble ganarlo, porque no sólo sería un premio para mí, sino también para todos los que me han apoyado en el proceso, mis entrenadores, mis abuelos, mi familia, mis amigos, pero especialmente para mis papás, que son los que más me han apoyado y alentado a seguir en lo que más apasiona”, compartió el moreliano de 22 años.

Cabe mencionar que el Premio Estatal del Deporte es un reconocimiento que da año con año la Cecufid, que se entrega el 20 de noviembre en el marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana. En esta ocasión, además de Alonso Pineda hay otras 14 personas nominadas.

La elección del ganador o ganadora se realizará este jueves 23 de octubre y estará a cargo de un jurado conformado por autoridades estatales, deportistas, entrenadores y representantes de los medios de comunicación.