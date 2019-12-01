El ciclista mexicano Isaac del Toro termina el año con una victoria en Singapur

El ciclista mexicano Isaac del Toro termina el año con una victoria en Singapur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 23:03:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Singapur, 9 de noviembre de 2026.- El ciclista mexicano Isaac del Toro consiguió un nuevo triunfo internacional al ganar el Tour de France EFGH Singapore Criterium, competencia que se realizó este domingo 8 de noviembre en el circuito urbano de Marina Bay.

El originario de Ensenada, Baja California, completó los 61.25 kilómetros del recorrido en una hora, 22 minutos y 31 segundos, luego de lanzar un ataque en los últimos kilómetros que le permitió dejar atrás a sus rivales.

El francés Paul Seixas terminó en segundo lugar, mientras que el noruego Søren Wærenskjold ocupó la tercera posición. Del Toro logró mantener su ventaja hasta cruzar la meta en solitario.

La competencia se desarrolló bajo condiciones de intenso calor y humedad, lo que representó un reto para los participantes. Al finalizar, el mexicano reconoció que la carrera fue más difícil de lo que esperaba, pero se mostró contento por conseguir la victoria.

Con este resultado, el integrante del equipo UAE Team Emirates-XRG puso fin a una de las mejores temporadas de su carrera, en la que también destacó por su tercer lugar en la clasificación general del Tour de Francia 2026.

Más información de la categoria
Suman cinco adolescentes asesinados en noviembre en Michoacán
Cayó en Autlán: Capturan en Jalisco a “Beto el Mexa”, buscado por un secuestro y homicidio en California
Incendio en bodega de refacciones obliga a evacuar seis viviendas en comunidad Los Mancera en Celaya, Guanajuato
Suman 31 motociclistas fallecidos en accidentes viales en Morelia, Michoacán, durante 2026
Más información de la categoria
Suman cinco adolescentes asesinados en noviembre en Michoacán
Cayó en Autlán: Capturan en Jalisco a “Beto el Mexa”, buscado por un secuestro y homicidio en California
México y Estados Unidos revisan cooperación en seguridad durante reunión entre Harfuch y la DEA
Gobierno de México busca eliminar pagos en efectivo en gasolineras y aumentar cobros digitales en casetas