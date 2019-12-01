El ciclista mexicano Isaac del Toro termina el año con una victoria en Singapur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 23:03:23

Singapur, 9 de noviembre de 2026.- El ciclista mexicano Isaac del Toro consiguió un nuevo triunfo internacional al ganar el Tour de France EFGH Singapore Criterium, competencia que se realizó este domingo 8 de noviembre en el circuito urbano de Marina Bay.

El originario de Ensenada, Baja California, completó los 61.25 kilómetros del recorrido en una hora, 22 minutos y 31 segundos, luego de lanzar un ataque en los últimos kilómetros que le permitió dejar atrás a sus rivales.

El francés Paul Seixas terminó en segundo lugar, mientras que el noruego Søren Wærenskjold ocupó la tercera posición. Del Toro logró mantener su ventaja hasta cruzar la meta en solitario.

La competencia se desarrolló bajo condiciones de intenso calor y humedad, lo que representó un reto para los participantes. Al finalizar, el mexicano reconoció que la carrera fue más difícil de lo que esperaba, pero se mostró contento por conseguir la victoria.

Con este resultado, el integrante del equipo UAE Team Emirates-XRG puso fin a una de las mejores temporadas de su carrera, en la que también destacó por su tercer lugar en la clasificación general del Tour de Francia 2026.