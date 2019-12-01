¡El Ave no despega! Monterrey zarandea al América en la ida de los cuartos de final de la Liga MX

Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 07:43:01
Monterrey, Nuevo León, 27 de noviembre del 2025.- Las Águilas del América no han podido levantar el vuelo y ahora perdieron 2-0 frente a los Rayados de Monterrey en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.

En las acciones del encuentro,  los regiomontanos se fueron al frente en el marcador en el tiempo agregado de la primera mitad, con un espectacular zapatazo del español Sergio Canales, que sufrió un desvió en la cabeza del defensor americanista Israel Reyes para adelantar a los regios en el marcador.

En la segunda mitad, tras un tiro de esquina, el chileno Igor Lichnovsky marcó en su propia puerta para poner el segundo gol de los dirigidos por Doménec Torrent y así sentenciar el marcador final en los cartones.

La polémica no se hizo esperar durante el duelo, una vez que la afición azulcrema reclamó que hubo dos tarjetas rojas en contra de Monterrey que no fueron sancionadas y el director técnico de las Águilas, André Jardine, calificó el arbitraje como “un desastre”.

Cabe recordar que el balón rodará en el partido de vuelta en punto de las 17:00 horas del sábado 29 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes; si el América desea avanzar, tendrá que ganar por una diferencia de dos goles.

