Destacan paratenimesistas queretanos en Campeonato Nacional Paralímpico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 14:27:22
Querétaro, Querétaro, 10 de diciembre del 2025.- Dentro del Campeonato Nacional Paralímpico 2025 realizado en Aguascalientes, Aguascalientes, los paratenimesistas queretanos destacaron al obtener los siguientes resultados:

Erasmo Huerta, atleta con síndrome de down, ganó el segundo lugar; Johan Muñoz, con discapacidad intelectual, alcanzó el cuarto puesto y Guillermo González, deportista con discapacidad intelectual, finalizó en quinta posición. Johan y Guillermo lograron también el cuarto lugar en modalidad de dobles.

El desempeño general de los atletas mostró un avance significativo en comparación a los resultados de la Paralimpiada Nacional 2025.

Asimismo, este certamen funcionó como un espacio clave para evaluar su progreso rumbo a la Paralimpiada Nacional 2026.

