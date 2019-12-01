Desde Palacio Nacional, Sheinbaum da banderazo al Mundialito Futsal Sub 21 en Morelia

Ciudad de México, 26 de febrero de 2026.- A través de un enlace de Palacio Nacional a Morelia, Michoacán, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Mundialito Futsal Femenil categoría Sub 21, en el que participarán 3 mil 840 jugadoras de todo el país, como parte del Mundial Social 2026 que comprende una serie de actividades que tienen el objetivo de dejar un legado deportivo en el país.

“En algunas Mañaneras vamos a hacer enlaces para los distintos mundialitos que ya se están haciendo del Mundial de Fútbol. El día de hoy vamos a Michoacán, en un enlace con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla y con Zoé Robledo (director general del IMSS), y está ahí Gabriela Cuevas (coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026). Y es el torneo de fútbol femenil Sub 21 como parte de este Futsal”, agregó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que se inscribieron 320 equipos de 188 municipios de todos los estados del país, que suman un total de 3 mil 840 jugadoras, 350 entrenadoras y 100 árbitros. Este día inició el torneo con el partido entre Zacapu y Morelia; las eliminatorias se jugarán en el Centro Vacacional de Oaxtepec entre el 25 y 28 de marzo; y la gran final será el 29 de marzo en el Estadio Parque Ecológico Lago de Texcoco.

La representante de México para la Copa Mundial FIFA 2026, Gabriela Cuevas Barron, informó que se cumplió con la instrucción de convertir el Mundial de Fútbol en una celebración de 32 estados que inició en Michoacán; la presentación de nuevas canchas; y la formación de un nuevo semillero de mujeres de 18 a 21 años para formar a las jugadoras que van a representar a México en los mundiales de Futsal.