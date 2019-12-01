Deportistas nicolaitas arrasaron con medallas en justa nacional de bádminton

Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- Los badmintonistas nicolaitas, Karen Barrera y Uziel Barrera cerraron de manera destacada su actividad del 2025, luego de que ganaron cinco medallas en el Torneo Nacional “El Pavito”, que se desarrolló el fin de semana en Salamanca, Guanajuato, y en el que compitieron deportistas de estados como Jalisco, Ciudad de México, San Luis Potosí, Veracruz, Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán.

Uziel, quien tiene 17 años y cursa el primer año de Contaduría en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se colgó tres metales: un Bronce en singles Sub 19; una Plata en dobles Sub 19, y otra Plata en dobles categoría abierta.

Mientras que Karen, de 20 años, estudiante del quinto semestre de Mercadotecnia, logró una Plata en singles categoría abierta femenil y Oro en dobles categoría abierta femenil, y aseguró que este certamen sirve para ir afinando detalles para sus competencias del próximo año.

“En general me sentí bien, pero con varias deficiencias, lo que significa que tendremos que entrenar todavía mucho más para el siguiente ciclo, que es el más importante, donde se encuentran los torneos de Primera Fuerza, el torneo más importante para nuestra Universidad, que es la Universiada Nacional. A seguirnos preparando para lo que sigue, el próximo año va a estar mejor, ya que ya completamos equipo y podríamos luchar una medalla por equipos”.

Por otro lado, Karen destacó el crecimiento que ha tenido su hermano en la práctica de esta disciplina, además de que confesó que detectaron detalles que deben mejorar.

“El que tuvo mejor desempeño en esta competencia fue Uziel, mi hermano, que la verdad se le notó demasiado que subió de nivel en este torneo, se notó bastante el cambio y eso nos trae motivación. Esto sí nos sirvió de preparación, pero también nos dimos cuenta de las deficiencias que tenemos todavía para poder mejorarlas y perfeccionar”, consideró.