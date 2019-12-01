Decomisan más de 80 mil playeras piratas en Tepito a meses del Mundial

Decomisan más de 80 mil playeras piratas en Tepito a meses del Mundial
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 20:50:03
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Ciudad de México, 27 de marzo de 2026.- A pocos meses de la celebración del Mundial, autoridades federales decomisaron más de 80 mil playeras de futbol que eran imitación en la zona de Tepito, con un valor estimado superior a los 15 millones de pesos.

Entre los artículos asegurados se encuentran prendas falsificadas de diversas marcas reconocidas, como Adidas, Nike, Puma, Reebok, Under Armour, Charly, Jordan, Umbro, Pirma, New Balance, Keuka, New Era, Champions, Aba Sport y Fila.

El operativo se llevó a cabo en bodegas y locales comerciales ubicados en la calle Aztecas, donde participaron alrededor de 80 inspectores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en coordinación con personal de la Secretaría de Marina.

Las autoridades informaron que estas acciones forman parte de los operativos para combatir la piratería y proteger la propiedad industrial, especialmente ante el incremento en la demanda de productos deportivos previo a eventos internacionales.

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