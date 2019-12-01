Cruz Azul vs Flamengo: el “Derbi de las Américas” enciende Qatar este miércoles

Doha, Qatar, 10 de diciembre del 2025.- Tras caer eliminado en el Apertura 2025 de la Liga MX en la ronda de semifinales, Cruz Azul tendrá su revancha de manera pronta al enfrentar al Flamengo de Brasil, flamante campeón del Brasileirao y Copa Libertadores en el Derbi de Las Américas en Qatar.

La pelota rodará en punto de las 11:00 horas, en un duelo que promete ser atractivo por la propuesta de juego de ambos clubes, en la búsqueda de avanzar de ronda en la Copa Intercontinental, con miras de enfrentar en la Gran Final al París Saint Germain de Luis Enrique.

La Máquina Celeste comandada por Nicolás Larcamón llega al duelo con las dolorosas bajas de Kevin Mier, Andrés Montaño y Chiquete Orozco, que van para largo en su recuperación, sin embargo, en su papel de “víctima”, buscan dar la sorpresa ante el Flamengo, dirigido por Filipe Luís, equipo que prácticamente ha estado imbatible en el 2025.

Los brasileños vienen de ganar la Copa Libertadores ante el Palmeiras, una vez que el futbol de Brasil ha dominado la escena sudamericana en los últimos años, con un gran poderío económico y planteles de élite mundial.

En la cancha, donde el dinero no juega y se enfrentan 11 vs 11, el “Derbi de las Américas” definirá al campeón latinoamericano, dado que cada ronda avanzada otorga un trofeo internacional avalado por la FIFA, en la denominada Copa Intercontinental, muy parecida a lo que era el anterior Mundial de Clubes.