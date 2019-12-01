Cristian Castro 'El Tigre', jugador nicolaita, lidera la tabla de goleo del Grupo 11

Morelia, Michoacán, a 18 de octubre de 2025.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana comenzó a repuntar en la Temporada 2025-2026 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), lo que se debe en gran medida a su poder ofensivo, encabezado por Cristian Castro, quien el torneo pasado se consagró como campeón de goleo del Grupo 11, logro que quiere repetir. 

Hasta el momento, que aún está en juego la Jornada 4, el 'Tigre' acumula cuatro anotaciones, por lo que se ubica en el liderato de goleo del sector, distinción que comparte con Jorge Rojas, de La Piedad, y Diego Hernández, del Deportivo Zamora, ambos también con cuatro tantos. 

Castro Ortiz, quien además es el capitán de los Zorros, le marcó un gol al Deportivo Zitácuaro en la fecha 1, otro a Bucaneros en la fecha 2 y el viernes pasado ante La Piedad se destapó con un doblete. 

"Personalmente me siento feliz por este doblete, pero el trabajo lo hacemos todos, me toca hacer los goles, pero el trabajo viene desde la portería", compartió el 'Tigre' al finalizar el partido ante el cuadro piedadense. 

Cabe recordar que, la temporada pasada Cristian Castro se coronó como máximo romperredes del Grupo 11 con 25 goles en 26 partidos jugados, contando fase regular y liguilla.

