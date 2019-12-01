Cortazarense representará a México en torneo internacional de boxeo en España

Cortazar, Guanajuato, a 15 de octubre de 2025.- El boxeador Enrique Durán, originario de Cortazar, Guanajuato, y especialista en la categoría Semipesado de 80 kilogramos, representará con orgullo a México en el prestigioso torneo internacional BOXAM, que se llevará a cabo en España, donde buscará conquistar la medalla de oro.
Durán partió esta noche desde la Ciudad de México rumbo a Europa, después de integrarse al Comité Olímpico Mexicano, donde realizó sus últimos entrenamientos y se concentró junto a la selección nacional de boxeo. El torneo reunirá a competidores de alto nivel provenientes de países como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Portugal, Bulgaria y el anfitrión España.
El joven pugilista compartió sentirse profundamente agradecido y emocionado por esta oportunidad que —dijo— ha alcanzado gracias a su esfuerzo, disciplina y al respaldo constante de su entorno.
“Me siento muy afortunado y emocionado por poder representar a mi país. He trabajado mucho para llegar hasta aquí. Físicamente y mentalmente voy muy preparado, gracias a las enseñanzas de mi profesor Hugo Mendiola y al apoyo de mi equipo”, expresó antes de su partida.
Asimismo, dedicó palabras de gratitud a su familia, amigos y a todas las personas que han creído en él durante su trayectoria deportiva.
Con una mentalidad enfocada en la superación, Enrique subrayó que la clave de su éxito ha sido la preparación constante y la fortaleza emocional.
“Tu mente es tu mejor arma”, dijo, citando además una frase que lo motiva dentro y fuera del ring:
“El mundo no es solo arcoíris y amaneceres… importa lo fuerte que puedas ser para seguir avanzando después de los golpes”.